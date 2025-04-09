Noize MC оспорит свою виновность о дискредитации ВС РФ

Музыкант Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иностранным агентом) оспорит свою вину в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

В публикации отмечается, что суд назначил судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Алексеева на 15 апреля.

17 февраля Таганский суд Москвы в четвертый раз оштрафовал Алексеева за нарушение закона об иноагентах.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев уехал из России, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

В ноябре 2024-го артист обжаловал штраф за дискредитацию Вооруженных сил России в 50 тысяч рублей.

К ответственности Алексеева привлекли за пост от 15 августа 2024 года, попавший в Telegram-канал Readovka. Там была обнаружена публикация пользователя под именем noizemc, который, по оценке следствия, выражает негативное отношение к использованию ВС РФ «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Ранее лидера «Ногу свело!» оштрафовали по иноагентской статье.