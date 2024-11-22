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Комик Поперечный не признал вину в дискредитации ВС РФ

Комик Поперечный не признал вину в дискредитацию армии России в соцсетях

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spoontamer/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) не признал вину в дискредитации армии России в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС.

«Поперечный не признает вину, в этом его позиция», — сказала его представитель в суде.

Комик обвиняется по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации...»). Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей.

В судебных материалах говорится, что причиной составления протокола стали видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которых содержится негативная оценка деятельности российской армии в ходе спецоперации.

Минюст признал Поперечного иноагентом в июне, утверждая, что он работал с информационными площадками, контролируемыми зарубежными структурами, и выступал против СВО и действий российских властей. Он безуспешно пытался обжаловать свой статус.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 миллионов рублей.

Ранее стало известно о новых ограничениях для иноагентов.

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