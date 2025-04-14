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Стала известна цель атаки ВСУ в тульской области

SHOT: ВСУ пытались атаковать дронами Алексинскую ТЭЦ
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Alina Smutko/Reuters

ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ в Тульской области с помощью дронов, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Жители Алексина насчитали более пяти взрывов над городом. Предварительно, ВСУ пытались атаковать дронами-камикадзе типа «Лютый» Алексинскую ТЭЦ», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники на подлете к ТЭЦ. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что ряд жилых домов в Дмитровском районе получили повреждения во время ночной атаки украинских БПЛА.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 10 дронов в небе над российским субъектом. Но их обломки упали на землю и нанесли незначительный ущерб нескольким зданиям. Пострадавших в результате атаки нет.

14 апреля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи средства ПВО сбили 52 украинских дрона самолетного типа на территории страны.

Ранее украинский БПЛА атаковал сельскохозяйственное предприятие в Брянской области.

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