Задержанные в московской бане граждане Киргизии не стали писать заявления на полицейских

Задержанные в московской бане граждане Киргизии не стали писать заявления на действия российских правоохранителей. Об этом заявили в пресс-службе киргизского министерства труда, социального обеспечения и миграции, передает РИА Новости.

«С кыргызстанцами, пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи. Кыргызстанцам было предложено написать заявление, но они отказались», — говорится в заявлении.

Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Москве в ходе рейда в бане на севере столицы выявили 25 мигрантов с нарушениями режима пребывания в РФ.

Утром 14 апреля стало известно, что полиция провела рейд в московской бане, куда не пускали российских посетителей. По данным «Tsargrad.tv», мигранты заняли баню и не пускали граждан страны. Бизнесмен, который предоставлял услуги в бане, давал доступ к услугам только соотечественникам. В ходе действий правоохранителей задержали порядка 40 человек.

Министерство иностранных дел Киргизии потребовало от российской стороны объяснить задержание граждан республики в московской бане.

Ранее Бастрыкин запросил доклад по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке.