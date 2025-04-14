Путин рассказал об усилиях правительства РФ по защите экологии

Правительство Российской Федерации осуществляет системные попытки для решения вопросов в сфере защиты окружающей среды, в том числе и для утилизации упаковочных материалов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина.

В апреле депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается создать институт уполномоченного по защите животных.

В пояснительной записке к документу говорится, что должность уполномоченного по защите животных необходимо учредить при министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Уполномоченный будет заниматься контролем за соблюдением законов об ответственном обращении с животными, помогать предотвращать жестокое обращение с ними, следить за работой органов власти, ветеринарных служб.

В декабре Путин призвал чиновников не прикрываться сложностями при решении проблем экологии. Глава государства заявил, что правительству России в первую очередь надо смотреть на свои обязательства перед страной, и призвал проанализировать то, что происходит сейчас в сфере экологии. По словам российского лидера, решение экологических вопросов напрямую влияет на жизнь людей.

Ранее были названы главные экологические проблемы России.