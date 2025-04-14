Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал об усилиях правительства РФ по защите экологии

Путин: кабмин пытается решать вопросы в сфере защиты окружающей среды
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Правительство Российской Федерации осуществляет системные попытки для решения вопросов в сфере защиты окружающей среды, в том числе и для утилизации упаковочных материалов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина.

В апреле депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается создать институт уполномоченного по защите животных.
В пояснительной записке к документу говорится, что должность уполномоченного по защите животных необходимо учредить при министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Уполномоченный будет заниматься контролем за соблюдением законов об ответственном обращении с животными, помогать предотвращать жестокое обращение с ними, следить за работой органов власти, ветеринарных служб.

В декабре Путин призвал чиновников не прикрываться сложностями при решении проблем экологии. Глава государства заявил, что правительству России в первую очередь надо смотреть на свои обязательства перед страной, и призвал проанализировать то, что происходит сейчас в сфере экологии. По словам российского лидера, решение экологических вопросов напрямую влияет на жизнь людей.

Ранее были названы главные экологические проблемы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами