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Путин попросил не прикрываться сложностями при решении проблем экологии

Путин призвал не прикрываться сложностями при принятии решений в экологии

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин попросил чиновников не прикрываться сложностями при решении проблем экологии. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня, сложностей всегда хватает. Вы знаете, как мы многократно переносили принятие решений в этой сфере. Ясно, что это связано, то одно мешает, то другое, пандемия, то еще что-то», — сказал российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин добавил, что сейчас правительству России нужно смотреть на свои обязательства перед страной. По его словам, решение вопросов в сфере экологии напрямую влияет на жизнь людей.

Глава государства призвал проанализировать, что происходит в сфере защиты экологии в настоящее время. Президент отметил, что решения необходимо принимать своевременно.

Помимо этого, в ходе заседания Путин заявил, что в 2025 году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации в России. По словам российского лидера, это является сложной задачей. Президент отметил, что в стране необходимо принять все меры, чтобы добиться роста рождаемости.

Ранее в Кремле объяснили критику Путина в адрес правительства.

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