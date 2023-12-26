Эксперт перечислила главные экологические проблемы России

Загрязнение воздуха является одной из главных экологических проблем России, рассказала в беседе с RuNews24 генеральный директор ООО «Центр системных исследований», эколог Елена Есина.

По ее словам, во многих российских городах зафиксировано высокое содержание вредных веществ в воздухе, особенно в результате промышленной деятельности. Чтобы исправить положение, нужно принять меры по улучшению экологической эффективности предприятий и диверсификации источников энергии, уверена эколог.

Еще одна проблема — загрязнение водных ресурсов. Это происходит в результате несанкционированного использования пестицидов и удобрений в сельском хозяйстве, уточнила эксперт. Для решения этой проблемы нужно внедрить современные очистные системы и повысить контроль за ликвидацией отходов. Помимо этого, Есина указала и на деградацию почв.

«Массовое использование химических удобрений и пестицидов, неправильное использование земли и вырубка лесов приводят к деградации почвенного покрова. Эта проблема требует разработки экологически устойчивых методов сельского хозяйства и внедрения программ по охране лесов», — объяснила она.

Четвертой проблемой является утилизация отходов. Эколог отметила, что здесь важно разработать и внедрить эффективные механизмы сортировки, переработки и утилизации отходов и стимулировать производство товаров из вторичного сырья.

22 декабря сообщалось, что эксперты из некоммерческой исследовательской организации 5 Gyres, которая борется с загрязнением окружающей среды, выяснили, что экологически чистая посуда из биопластика не разлагается в природе в естественных условиях.

Ранее стало известно, что в России разработали экологически чистый электромагнитный камуфляж.