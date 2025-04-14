Затонувшие в Черном море танкеры накроют саркофагами

Савельев: в затонувших танкерах в Керченском проливе находится 3,9 тонны мазута

В затонувших в Керченском проливе танкерах находится 3,9 тонны мазута. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев на совещании с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Там в общей сложности достаточно много мазута — 3119 тонн. И поэтому мы приняли решение... накрыть саркофагами», — заявил Савельев.

Совещание Путина с кабином проходит в понедельник, 14 марта. Глава государства потребовал предоставить ему отчет о ситуации с ликвидацией последствий крушения танкеров в Черном море. Российский президент напомнил членам правительства о приближении сезона отпусков.

Крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе. В результате Черное море и побережье оказались загрязнены нефтепродуктами.

Глава Минтранса России Роман Старовойт рассказал, что основными причинами аварии стали невыполнение капитанами судов ограничений по сезону плавания в Азовском море и Керченском проливе. Кроме того, экипажи танкеров не были укомплектованы квалифицированными кадрами.

Ранее стало известно, что корму танкера «Волгонефть-239» переплавили на арматуру.