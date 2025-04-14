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Путин перед началом сезона отпусков озаботился вопросом очистки пляжей Анапы

Путин потребовал от кабмина отчет о ситуации с крушением танкеров в Черном море
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал отчитаться о ситуации с ликвидацией последствий крушения танкеров в Черном море. Соответствующий вопрос глава государства задал вице-премьеру РФ Виталию Савельеву, говорится в Telegram-канале Кремля.

«Виталий Геннадьевич, приближается сезон отпусков. Как у нас ситуация складывается на Черном море по ликвидации последствий крушения танкеров?» — спросил Путин.

Летний отдых в Анапе в этом году оказался под угрозой срыва из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения двух танкеров. Авария произошла в Керченском проливе 15 декабря, ее последствия устраняют до сих пор.

По данным на 29 марта, обстановка на побережье Анапы стабильная. По-прежнему остаются загрязненными небольшие участки песка на побережье.

До этого сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов заявил, что при нормальной погоде на краснодарских курортах можно будет отдохнуть этим летом. Он отметил, что мазут может подняться со дна только в случае сильного шторма, однако в таких условиях отдыхающие и сами не купаются.

Ранее в мэрии Анапы рассказали, смогут ли дети этим летом отдохнуть в лагерях.

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