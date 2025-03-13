Корму танкера «Волгонефть-239» переплавили на арматуру

Специалисты Абинского электрометаллургического завода переплавили корму нефтяного танкера «Волгонефть-239» в 620 тонн арматуры. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Корму танкера «Волгонефть-239» превратили в 620 тонн арматуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, штаб показал видео, на котором можно увидеть процесс переплавки.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили нефтепродукты. Причиной ЧП названы плохие погодные условия: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

Позднее сообщалось, что корму севшего на мель танкера «Волгонефть-239» демонтировали.

Ранее стало известно, что мэрия Анапы потребовала взыскать 211 млн рублей с владельцев танкеров «Волгонефть».