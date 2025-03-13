Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Корму танкера «Волгонефть-239» переплавили на арматуру

Специалисты переплавили корму танкера «Волгонефть-239» в 620 тонн арматуры

Специалисты Абинского электрометаллургического завода переплавили корму нефтяного танкера «Волгонефть-239» в 620 тонн арматуры. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Корму танкера «Волгонефть-239» превратили в 620 тонн арматуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, штаб показал видео, на котором можно увидеть процесс переплавки.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили нефтепродукты. Причиной ЧП названы плохие погодные условия: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

Позднее сообщалось, что корму севшего на мель танкера «Волгонефть-239» демонтировали.

Ранее стало известно, что мэрия Анапы потребовала взыскать 211 млн рублей с владельцев танкеров «Волгонефть».

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами