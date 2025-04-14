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Власти рассказали о новом туристическом сезоне на Черном море

Савельев: открытие туристического сезона планируется в обычном режиме
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, откроют туристический сезон в обычном режиме. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев, передает ТАСС.

«В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется открытие туристического сезона в обычном режиме», — сказал он.

По Анапе и Темрюкскому району власти ждут заключения заключение Роспотребнадзора о возможности работы пляжей, добавил Савельев.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Позднее в Росморречфлоте установили, что инцидент произошел из-за шторма: в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель, тогда как второе судно легло в дрейф.

В феврале вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство РФ приложит все усилия, чтобы туристический сезон на Черном море состоялся.

В свою очередь глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что регион готовится к проведению курортного сезона 2025 года, бронирование отдыха уже превышает прошлогодний уровень. Глава республики отметил, что выбросов мазута на крымское побережье и в акватории за последнюю неделю не обнаружено.‎

Ранее россиянам посоветовали не ждать снижения цен на отдых в Анапе.

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