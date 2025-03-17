В Крыму зафиксировали рост турпотока в сравнении с прошлым годом

Крым готовится к проведению курортного сезона 2025 года, бронирование отдыха уже превышает прошлогодний уровень. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«‎Сезон состоится и будет обеспечен с точки зрения безопасности в полном объеме... Машин много едет... Бронирование есть, уже сегодня превышает показатели прошлого года», — сказал Аксенов.

Кроме того, он отметил, что выбросов мазута на крымское побережье и в акватории за последнюю неделю не обнаружено.‎

В феврале этого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство РФ приложит все усилия, чтобы туристический сезон на Черном море состоялся.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Ранее россиянам посоветовали не ждать снижения цен на отдых в Анапе.