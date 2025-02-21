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Россиянам посоветовали не ждать снижения цен на отдых в Анапе

Турэксперт Арутюнов: в этом сезоне на отдых в Анапе снижать цены не планируют
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Veronika Zemlyannikova 72/Shutterstock

В Анапе на предстоящий пляжный сезон снижение цен не прогнозируется, отели уменьшать стоимость своих услуг не собираются. Этот город всегда притягивает туристов не только морем, и текущий год не станет исключением, объяснил 360.ru гендиректор туркомпании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Отказ от изменения ценовой политики объясняется несколькими факторами, в том числе тем, что пляжи постепенно очищаются и количество выбросов мазута на сегодня минимальное. Хотя пока ситуация не идеальная, но однозначно стала намного лучше, заверил Арутюнов.

«Приходят хорошие новости, что с помощью многочисленных волонтеров пляжи чистятся. Объемы этих выбросов на сегодняшний день минимальны. Надо сказать, что результаты налицо. Действительно, всем миром, что называется, набросились на эту проблему, и стало лучше», — пояснил он, добавив, что официальное заключение о пригодности пляжей позже даст Роспотребнадзор.

Еще одна причина, по которой в Анапе ожидают много туристов, связана с тем, что часто сюда едут за другими видами отдыха, а не исключительно пляжным. Арутюнов напомнил, что море в этом городе никогда не было идеально чистым – так, есть проблема с цветением водорослей камкой, из-за чего вода и пляжи становятся зелеными. По этой причине в хороших отелях есть большие бассейны, и в предыдущие годы часто отдыхающие купались в них, игнорируя море, заключил турэксперт.

Напомним, эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова до этого отмечала, что отелям в Анапе придется снижать цены, чтобы минимизировать убытки от возможного снижения турпотока после происшествия с танкерами в Керченском проливе. По ее мнению, если стоимость не будет снижаться, то Анапа может не выдержать конкуренции.

Ранее представители отелей и лагерей Анапы рассказали, как готовятся к летнему сезону.

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