Кабмин пообещал сделать все, чтобы туристический сезон на Черном море состоялся

Чернышенко: кабмин приложит все усилия, чтобы турсезон на Черном море состоялся

Правительство РФ приложит все усилия, чтобы туристический сезон на Черном море состоялся. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«Мы для этого будем прикладывать все усилия», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В феврале представитель компании «Волгатранснефть» Ольга Паутова назвала причиной крушения танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе ветро-волновую нагрузку.

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