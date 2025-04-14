Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичи заметили большую букву V в ночном небе

В небе над Москвой заметили большую букву V
close
Freepik

В ночном небе над Москвой и Подмосковьем заметили большую букву V. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, это инверсионные следы от самолетов. Точные причины появления символа неизвестны.

До этого жители некоторых регионов России заметили в небе «странные спирали». Первыми об этом инциденте сообщили в газете The Sun. По данным журналистов, в ночь на 25 марта жители Великобритании, Польши и Германии, а также европейской части России заметили в небе необычное свечение в виде спиралей, похожее на «портал».

Одна из свидетельниц явления рассказала, что спирали похожи на «водоворот огней, плывущий по небу». Другие очевидцы отметили, что никогда не видели в небе ничего подобного.

Позже инцидент прокомментировал ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Натан Эйсмонт. По его словам, необычная спираль на небе, которую наблюдали жители России и Европы, образовалась из-за совокупности факторов при запуске спутника NROL-69, отправленного на орбиту ракетой Space X Falcon 9.

Ранее астрономы показали странную галактику, оказавшуюся космическим «каннибалом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами