Москвичи заметили большую букву V в ночном небе

В ночном небе над Москвой и Подмосковьем заметили большую букву V. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, это инверсионные следы от самолетов. Точные причины появления символа неизвестны.

До этого жители некоторых регионов России заметили в небе «странные спирали». Первыми об этом инциденте сообщили в газете The Sun. По данным журналистов, в ночь на 25 марта жители Великобритании, Польши и Германии, а также европейской части России заметили в небе необычное свечение в виде спиралей, похожее на «портал».

Одна из свидетельниц явления рассказала, что спирали похожи на «водоворот огней, плывущий по небу». Другие очевидцы отметили, что никогда не видели в небе ничего подобного.

Позже инцидент прокомментировал ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Натан Эйсмонт. По его словам, необычная спираль на небе, которую наблюдали жители России и Европы, образовалась из-за совокупности факторов при запуске спутника NROL-69, отправленного на орбиту ракетой Space X Falcon 9.

Ранее астрономы показали странную галактику, оказавшуюся космическим «каннибалом».