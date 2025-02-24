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Астрономы показали странную галактику, оказавшуюся космическим «каннибалом»

ESO: галактика NGC 3640 готовится к поглощению соседней галактики NGC 3641
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ESO

Астрономы Европейской Южной Обсерватории (ESO) в Чили показали изображения необычной эллиптической галактики NGC 3640, расположенной в 88 млн световых лет от Земли. Оказалось, что NGC 3640 готовится поглотить своего соседа — галактику NGC 3641. Открытие опубликовано на официальном сайте ESO.

NGC 3640, имеющая необычную яйцевидную форму, уже имеет опыт «поедания» других галактик. Ученые обнаружили, что за последние несколько миллиардов лет она поглощала более мелкие галактики, о чем свидетельствуют «шрамы» в виде древних звезд, оставшихся от предыдущих столкновений. Эти звезды служат своего рода «ископаемыми маркерами», позволяющими ученым изучать прошлое галактики.

На новых снимках видно, что NGC 3641, расположенная чуть ниже NGC 3640, пока не показывает признаков искажения, что говорит о том, что процесс слияния еще не начался. Однако гравитационное притяжение между галактиками рано или поздно приведет к их столкновению и образованию одной более крупной галактики.

«Галактики меняются на протяжении своей долгой жизни, поглощая друг друга и искажая свои формы», — отметили представители ESO.

Исследование, проведенное астрономами Итальянского национального института астрофизики, позволило лучше понять историю NGC 3640 и ее «галактический аппетит». Ученые продолжают наблюдать за этим космическим дуэтом, чтобы узнать больше о процессах слияния галактик и их влиянии на эволюцию Вселенной.

Ранее ученые заметили странное поведение черной дыры в центре галактики Млечный Путь.

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