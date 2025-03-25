В небе над Россией ночью заметили необычное свечение, похожее на «портал»

The Sun: в Британии заметили загадочные спирали в небе от топлива ракеты SpaceX

Жители Великобритании, Польши и Германии, а также европейской части России заметили в небе необычное свечение в виде спиралей, похожее на «портал». Первыми об этом инциденте сообщили в газете The Sun.

«Предполагается, что причиной явления стало возгорание замороженного топлива, выброшенного из второй ступени ракеты SpaceX», — говорится в сообщении.

Одна из свидетельниц явления рассказала, что спирали похожи на «водоворот огней, плывущий по небу». Другие очевидцы отметили, что никогда не видели в небе ничего подобного.

Позже жители Краснодарского края отправили кадры изданию 93.ru, где видно интенсивное свечение в разных местах региона.

Подтверждений от компании SpaceX о следе от топлива ракеты не поступало.

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