В Океании произошло землетрясение магнитудой 6,5

У берегов королевства Тонга на одноименном архипелаге в Океании зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, подземный толчок произошел в 20:03 (23:03 мск) в 635 км к юго-западу от столицы королевства Нукуалофы, где живут 22,4 тыс. чел. Очаг располагался на глубине 263 км. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

30 марта у берегов королевства произошло подряд два землетрясения. Метеорологи объявляли угрозу цунами из-за толчков.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме был поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее дочь тайского комика показала видео с качающегося от землетрясения моста.