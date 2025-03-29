«Крупномасштабное бедствие»: как Таиланд и Мьянма справляются с последствиями мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме привело к сотням жертв и разрушениям. В Таиланде власти объявили режим крупномасштабного бедствия. Число жертв растет, а спасатели продолжают разбирать завалы.

Департамент по предотвращению стихийных бедствий Таиланда сообщил, что толчки, вызванные мощным землетрясением в Мьянме, были классифицированы как крупномасштабное бедствие.

В связи с этим Национальное командование по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий решило повысить уровень противодействия до третьего, что соответствует статусу крупной катастрофы.

В департаменте добавили, что после стабилизации ситуации проведут полную оценку ущерба. Будут подсчитаны погибшие, разрушенные дома, утраченные источники дохода и поврежденные объекты инфраструктуры.

Жертвы и разрушения

Утром 28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого находился недалеко от города Мандалай.

Власти объявили чрезвычайное положение в шести регионах: Сикайн, Мандалай, Пегу, Магуэ, восточной части штата Шан и столице Нейпьидо. Премьер-министр Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн призвал международное сообщество оказать помощь.

Спустя 12 минут после первого толчка последовал повторный толчок магнитудой 6,4. Они ощущались в соседних странах, включая Таиланд, Индию, Китай и Лаос. Землетрясение привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам в обеих странах.

По последним данным, в Мьянме погибло не менее 694 человек, более 1670 получили ранения. Серьезно пострадали города Мандалай и Сикайн. В Мандалае разрушены здания, мосты и исторические памятники, включая дворец XIX века. В Сикайне обрушился мост через реку Иравади, соединяющий город с пригородом Мандалая.

В столице Таиланда, Бангкоке, обрушилось строящееся 30-этажное здание, в результате чего погибли не менее 10 человек, 16 получили ранения, 101 человек числится пропавшим без вести. Толчки также ощущались в других частях страны, включая северные и центральные регионы. Премьер-министр Пхэтхонгтхан Чиннават экстренно вернулась в столицу для координации спасательных работ.

Международная помощь

Мьянма получила помощь от Китая, России и ООН. США также выразили готовность помочь. В Бангкоке в настоящее время продолжаются спасательные работы, направленные на поиск выживших под обломками.

Россия оперативно отреагировала на бедствие, направив в Мьянму 120 спасателей для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Российские специалисты присоединились к международным усилиям по поиску выживших и предоставлению гуманитарной помощи пострадавшим регионам.

Землетрясение 28 марта стало одной из самых разрушительных природных катастроф в Юго-Восточной Азии за последние десятилетия. Спасатели продолжают разбирать завалы в Бангкоке и Мандалае, а власти оценивают масштаб разрушений. Ожидается, что окончательные данные о погибших и пострадавших будут обновляться в ближайшие дни.