В Оренбурге огонь с загоревшейся бани перекинулся на жилые дома

На улице Фрунзе в Оренбурге загорелась баня. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что огонь начал распространяться на кровли соседних жилых домов. Сейчас пожарные борются с огнем на двух участках на площади примерно в 200 кв. м. При этом на одном из них — открытое горение. В борьбе с огнем участвуют 28 пожарных и семь единиц техники.

В октябре 2024 года в Подмосковье празднование дня рождения закончилось пожаром в бане. Инцидент произошел в Раменском. На следующий день после 28-го дня рождения местный житель решил отметить праздник в двухэтажной бане в компании друзей. После процедур его гости вышли на улицу, а именинник остался на втором этаже бани и уснул там. В какой-то момент строение загорелось. Один из приглашенных попытался вытащить уснувшего мужчину наружу, но у него не получилось.

Ранее в Иркутской области дети жарили хлеб и сожгли двухэтажный дом.