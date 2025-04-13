В Оренбурге потушили баню, от которой загорелись соседние дома

В Оренбурге спустя примерно час удалось полностью потушить баню, огонь с которой перекинулся на жилые дома. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

Баня загорелась на улице Фрунзе около 19:54. Огонь начал распространяться на кровли соседних жилых домов. Пожарным пришлось бороться с огнем на двух участках на площади примерно в 200 кв. м. При этом на одном из них было открытое горение. В борьбе с огнем участвовали 28 пожарных и семь единиц техники.

В МЧС уточнили, что сначала сотрудники экстренных служб справились с открытым горением, а потом возгорание было полностью ликвидировано.

В конце января в Москве загорелся один из старейших и знаменитых банных комплексов «Воронцовские бани». Из окон здания валил дым, а сотрудников и клиентов эвакуировали. На место происшествия прибыли медики и пожарные. На кадрах, снятых у входа в бани, видно, как одного человека увезли из комплекса на носилках.

Ранее пьяный мужчина остановился около поля и случайно его сжег.