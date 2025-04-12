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Пожарные потушили возгорание в здании с супермаркетом на востоке Москвы

Пожар в здании с чайханой и супермаркетом на востоке Москвы потушен
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Оперативные службы Москвы заявили о полной ликвидации пожара в двухэтажном здании на востоке города. Об этом сообщает ТАСС.

Причина возгорания устанавливается.

«Пожар ликвидирован. Устанавливается его причина», — указал источник агентства.

Как сообщалось, пожар на востоке Москвы произошел из-за возгорания обрешетника кровли двухэтажного здания. По данным администрации здания, люди смогли выбраться из него самостоятельно. На месте работали 25 сотрудников и 6 единиц техники МЧС России.

Сведений о пострадавших не поступало.

До этого на востоке Москвы был закрыт бульвар для транспорта из-за пожара.

Накануне в Москве эвакуировали 23-этажную гостиницу «Салют» из-за пожара, произошедшего на 17-м этаже здания. Загорелись вещи и одеяла в лифтовом холле. В результате инцидента никто не пострадал, пожар ликвидировали до прибытия спасателей.

Ранее в Алтайском крае потушили масштабный природный пожар.

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