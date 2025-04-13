В Курске показали личные вещи участников операции «Поток»

На выставке в Курске представили личные вещи участников операции «Поток», в том числе их форму, шевроны, кислородные маски и электросамокаты. Об этом сообщило РИА Новости.

Выставка приурочена к годовщине освобождения Суджи, которая перешла под контроль российских военных месяц назад. Экспозиция состоит из фотографий и личных вещей участников операции «Поток». Жители и гости города могут увидеть пропитанную конденсатом форму, шевроны, маски, кислородные баллоны, переделанные для транспортировки грузов электросамокаты. Также на выставке представлен фрагмент трубы диаметром 144 см, размеры которой совпадают с габаритами той, по которой передвигались бойцы.

«Операция «Поток», конечно, войдет в историю, о ней будут рассказывать будущим поколениям, о ней будут писать книги, о ней будут слагать легенды», — сказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на открытии выставки.

По его словам, российские военные прошли почти 15 км по узкой трубе в тыл Вооруженным силам Украины (ВСУ), не зная, что их ожидает. Он назвал подвиг бойцов примером «самоотверженности, мужества, героизма, любви к своему Отечеству».

В операции по проникновению в тыл врага по подземному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей шесть суток. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским группировкам, которые ни о чем не подозревали.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 км территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее в Курске установили памятник трубе после операции «Поток».