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В Курске установили памятник трубе после операции «Поток»

В Курске после операции «Поток» установили арт-объект в виде трубы
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В Теме | Курская область/VK

В центре Курска на Театральной площади появилась инсталляция, представляющая собой фрагмент трубы длиной около метра. Этот арт-объект, как сообщает РИА Новости, символизирует операцию «Поток», в ходе которой российские военные проникли в тыл ВСУ, используя газопровод в районе Суджи Курской области.

Параллельно с установкой арт-объекта в Курском драматическом театре запланирована выставка, посвященная операции «Поток». На ней будут представлены фотографии и личные вещи военнослужащих, участвовавших в этой операции.

В операции по проникновению в тыл врага по подземному газопроводу участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей 14 километров шесть суток. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским группировкам, которые ни о чем не подозревали. Противник встретил российских военных «в трусах и тапочках».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил использование ВС России трубы бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи.

Ранее освободившую Суджу бригаду наградили двумя орденами.

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