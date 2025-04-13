Подросток, подозреваемый в покушении на Трампа, хотел уехать на Украину

Подросток, который в американском штате Висконсин обвиняется в убийстве своих родителей и подозревается в подготовке покушения на президента США Дональда Трампа, собирался после этого уехать на Украину. Об этом пишет Life со ссылкой на Slavic Sacramento.

По данным следствия, молодой человек планировал побег за границу и якобы вел переписку в мессенджере с неким пользователем из России. ФБР установило, что Никита Касап использовал русский язык при переписке в мессенджерах, в том числе в TikTok и Telegram.

«Как долго мне нужно прятаться, прежде чем меня перевезут на Украину? Один-два месяца?» — спросил он во время переписки.

До этого телеканал ABC сообщил, что подросток из Висконсина убил своих родителей, чтобы «получить финансовые средства и автономию, необходимые для убийства президента Дональда Трампа и свержения правительства США.

Уточняется, что подростка зовут Никита Касап, ему 17 лет. Он был задержан в марте 2025 года, суд предъявил ему обвинения в двойном убийстве и попытке сокрытия тел. В телефоне Никиты были найдены материалы нацистского содержания, а также данные, из-за которых Касапу также вменяется обвинение в подготовке оружия массового поражения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФБР задержало мужчину в штате Пенсильвания за угрозы в адрес Трампа.