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В Пенсильвании за угрозы Трампу задержали мужчину

Сотрудники ФБР задержали мужчину в Пенсильвании за угрозы в адрес Трампа
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Sergio Flores/Reuters

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали мужчину в штате Пенсильвания за угрозы в адрес президента Соединенных штатов Дональда Трампа. Об этом сообщается в заявлении на сайте министерства юстиции США.

«Тридцатидвухлетий Шон Мопер, житель города Батлер Пенсильвании,... обвиняется в том, что он угрожал напасть на президента Дональда Трампа, других должностных лиц США и агентов иммиграционной и таможенной службы США (ICE)», — сообщили в американском минюсте.

Уточняется, что Шон Мопер, скрываясь за ником Mr Satan, в социальных сетях угрожал Дональду Трампу, а также сотрудникам таможенной службы — посты были опубликованы в период между 15 января и 5 апреля. В публикациях он угрожал также миллиардеру Илону Маску и называл сотрудников ICE «террористами». В ФБР также выяснили, что после инаугурации Трампа, Мопер приобрел огнестрельное оружие.

На этой неделе американский журнал Newsweek сообщил, что гражданин США Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на Трампа, пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger. По информации издания, Раут общался по мессенджеру с человеком с Украины и запросил РПГ или Stinger. В том же сообщении обвиняемый также подчеркнул, что Трамп «неблагоприятен для Украины».

Ранее Медведев заявил, что истинные заказчики сентябрьского покушения на Трампа находятся на Украине, и призвал хозяина Белого дома «покарать» их.

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