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В США расследуют дело об убийстве собственных родителей ради покушения на Трампа

ABC: подросток из Висконсина убил родителей ради попытки покушения на Трампа
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Shutterstock

Подросток из американского штата Висконсин убил собственных родителей ради попытки покушения на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы.

«Подросток из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы «получить финансовые средства и автономию, необходимые для убийства президента Дональда Трампа и свержения правительства США», — сообщает телеканал.

Уточняется, что подростка зовут Никита Касап, ему 17 лет. Он был задержан в марте 2025 года, суд предъявил ему обвинения в двойном убийстве и попытке сокрытия тел. В телефоне Никиты были найдены материалы нацистского содержания, а также данные, из-за которых Касапу также вменяется обвинение в подготовке оружия массового поражения.

До этого сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали мужчину в штате Пенсильвания за угрозы в адрес президента Соединенных штатов Дональда Трампа.

Ранее Медведев заявил, что истинные заказчики сентябрьского покушения на Трампа находятся на Украине, и призвал хозяина Белого дома «покарать» их.

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Покушения на Трампа
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