«Ускорить коллапс». В США подросток убил родителей, чтобы добраться до Трампа

ABC: подростка в США подозревают в убийстве родителей ради покушения на Трампа

ФБР подозревает 17-летнего жителя Висконсина Никиту Касапа в двойном убийстве. По версии следствия, двойное убийство было совершено с целью подготовки дальнейшего политического покушения. Власти считают, что подросток убил родителей, чтобы завладеть деньгами и получить свободу для реализации плана убийства президента США Дональда Трампа и свержения американского правительства.

17-летний житель штата Висконсин Никита Касап предположительно убил своих родителей, чтобы получить средства и «свободу действий» для подготовки покушения на президента Дональда Трампа и свержения правительства США.

Что произошло

1 марта в городе Уокешо, штат Висконсин, сотрудники офиса шерифа обнаружили тела 35-летней Татьяны Касап и 51-летнего Дональда Майера. По версии следствия, убийства были совершены 11 февраля. В марте Никиту Касапа задержали в Канзасе. Он передвигался на автомобиле убитого отчима, при себе имел огнестрельное оружие и $14 тыс. наличными.

Следствие полагает, что мотивом преступления было получение денег и возможности свободно передвигаться «для реализации политически мотивированного заговора».

Касап якобы планировал покушение на Дональда Трампа с использованием оружия массового поражения.

Никита Касап и связи с Россией

Никите Касапу 17 лет, он проживал с семьей в Уокешо. Согласно данным полиции, ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Школьные знакомые описывают его как «замкнутого подростка с интересом к радикальным идеологиям». Один из одноклассников сообщил, что Касап высказывал намерение «убить родителей и свергнуть правительство США».

ФБР установило, что Никита Касап использовал русский язык при переписке в мессенджерах, в том числе в TikTok и Telegram.

В рамках расследования была проанализирована его коммуникация с пользователями, предположительно находившимися на территории Украины и России. В одном из сообщений он интересовался, сколько времени потребуется скрываться перед отъездом за границу, а также обсуждал возможность переезда на территорию Украины.

Цель заговора: Дональд Трамп

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы, ключевой целью Касапа было убийство Дональда Трампа. Касап считал Трампа «символом правящего режима» и рассчитывал, что его устранение спровоцирует политический кризис.

В манифесте Касапа «Ускорить коллапс» содержится призыв к убийству Трампа как способу запуска революции.

Там утверждается, что «убийство президента и, возможно, вице-президента» приведет к «гарантированному хаосу» и позволит «спасти белую расу».

«Порядок Девяти Углов»

Следствие установило, что Касап был связан с неонацистской группировкой «Порядок Девяти Углов» (Order of Nine Angles), сочетающей элементы сатанизма, неонацизма и анархизма. Эта группировка призывает к насилию, расовой войне и разрушению государственных структур.

На устройствах Касапа были обнаружены изображения Адольфа Гитлера, надписи с лозунгами «Слава Гитлеру, слава белой расе, слава победе», а также экстремистская литература.

ФБР сообщает, что Касап изучал возможности дистанционного применения дронов и взрывчатки, заказывал оборудование и частично оплачивал его самостоятельно.

Суд

Касапу предъявлены обвинения по ряду статей: убийство двух человек первой степени, сокрытие тел, кража имущества на сумму свыше $10 тыс., использование поддельных документов, заговор с целью убийства президента США, попытка использования оружия массового поражения.

9 апреля состоялось предварительное слушание. Следующее заседание назначено на 7 мая. Подозреваемый находится под стражей, залог установлен в $1 млн. Официального заявления по делу он не делал и вину не признавал.

Покушения на Трампа

В 2024 году было зафиксировано несколько инцидентов, связанных с угрозами безопасности Дональда Трампа. Самый серьезный инцидент произошел 13 июля в Батлере (Пенсильвания) на встрече с избирателями. 20-летний Томас Мэттью Крукс, заняв позицию на крыше здания в 130 метрах от трибуны, произвел несколько выстрелов из полуавтоматической винтовки AR-15. Одна из пуль задела правое ухо Трампа. Другая пуля убила случайного зрителя — 50-летнего пожарного-волонтера. Стрелка на месте убили снайперы.

«Благодаря Богу я все еще здесь». Трамп рассказал, как он выжил на митинге в Пенсильвании 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что не пережил бы покушения, если бы не повернул голову немного... 15 июля 15:20

Два других случая требуют более осторожной оценки, считают эксперты. В сентябре во Флориде возле гольф-клуба Трампа был задержан вооруженный мужчина, однако не было зафиксировано никаких агрессивных действий с его стороны. Аналогичная ситуация произошла в октябре в Калифорнии, где задержали человека с оружием неподалеку от места проведения митинга. Оба инцидента расследуются, но пока нет достаточных оснований однозначно квалифицировать их как попытки покушения.