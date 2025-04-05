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Выросло число пострадавших в результате землетрясения в Мьянме

Xinhua: число пострадавших при землетрясении в Мьянме превысило 8,2 тысячи
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Reuters

Число пострадавших из-за землетрясения в Мьянме возросло до 8295 человек, из них 3455 спасти не удалось. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По данным властей Мьянмы, 214 человек все еще числятся пропавшими без вести.

В конце марта серия сильных землетрясений с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме землетрясение вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь. Стихийное бедствие привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание.

Ранее корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок Мьянмы после землетрясения.

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Землетрясение в Мьянме
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