В Мьянме снова произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в центральной части Мьянмы. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным портала, подземный толчок был зафиксирован в воскресенье в 2:25 по времени UTC (в 5:25 воскресенья по московскому времени) в 84 километрах к югу от города Мандалай с населением порядка 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме оказались повреждены ряд зданий, были госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Подробнее о землетрясении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы регионы России с угрозой землетрясений.