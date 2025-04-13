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Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы

Москвичей предупредили о штрафах от 3,5 тысячи рублей за повреждение вербы
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Александр Кряжев/РИА Новости

Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысячи рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3,5 тысячи рублей», — напомнил собеседник агентства.

Также в пресс-службе добавили, что за ветку вербы, которую сорвали на особо охраняемых зеленых территориях, будет более строгое наказание.

Православные христиане 13 апреля встречают один из 12 главных церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Этот день — в числе важнейших событий последних дней земной жизни Спасителя. Согласно Евангелию, при входе в Святой город Иисуса Христа встречали пальмовыми ветвями, а в России решили сделать символом праздника вербу из-за холодного климата.

Православные верующие приносят в дом освященные пушистые веточки вербы как символ весны, поскольку это растение пробуждается одним из первых после зимы. Кроме того, верба - это символ обновления и внутреннего пробуждения. Подробнее об истории, смыслах и традициях Вербного воскресенья — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, чтобы поделиться радостью этого праздника с родными и близкими, «Газета.Ru» подготовила открытки и текстовые поздравления.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде на Пасху.

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