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Открытки и поздравления с Вербным воскресеньем: что пожелать родным и близким в светлый праздник

10+ открыток и теплых пожеланий в Вербное воскресенье
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Tatiana Belova/Shutterstock/FOTODOM
Вербное воскресенье — один из самых светлых христианских праздников, предваряющий Пасху. В этот день вспоминают приход Иисуса в Иерусалим, в храмах проводят особые службы, после которых освещают ветки только что распустившейся вербы, а верующие поздравляют друг друга. Чтобы поделиться радостью этого дня с родными и близкими «Газета.Ru» подготовила открытки и текстовые поздравления с праздником.

Открытки на Вербное воскресенье Как поздравить родных и близких своими словами Вербное воскресенье: что за праздник и когда отмечают

Открытки на Вербное воскресенье

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Freepik/«Газета.Ru»

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Шедеврум/«Газета.Ru»

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Шедеврум/«Газета.Ru»

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Шедеврум/«Газета.Ru»

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Шедеврум/«Газета.Ru»

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Шедеврум/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

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Freepik/«Газета.Ru»

Как поздравить родных и близких своими словами

Чтобы поздравление получилось искренним и запоминающимся, важно подобрать слова, наполненные теплом и добротой.

  • Пусть Вербное воскресенье принесет в ваш дом тепло, свет и радость, а каждый день наполнится любовью и благословением!

  • С Вербным воскресеньем! Пусть этот светлый праздник вдохновит вас на добрые дела и подарит надежду на лучшее будущее.

  • От всей души поздравляю с Вербным воскресеньем — пусть благодать Господня озаряет ваши сердца, а дом наполняется счастьем!

  • Пусть в этот светлый день ваши сердца откроются для добра, а вера принесет в жизнь счастье и благополучие. С Вербным воскресеньем!

  • Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть каждый луч солнца напоминает о любви, которую дарит нам Господь, и согревает ваши души.

  • От всей души поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот день станет источником радости, света и надежды, наполняющим вашу жизнь благополучием и любовью.

  • С Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы каждый момент жизни был озарен благодатью, а дом наполнился улыбками и теплом родных сердец.

  • Пусть в этот светлый день и всегда с вами будет вера, надежда и любовь, дарующие силы для новых свершений. С Вербным воскресеньем!

  • С праздником Вербного воскресенья! Пусть каждый ваш день будет светлым, наполненным радостью, любовью и благословениями.

  • Поздравляю с Вербным воскресеньем — днем, когда сердца наполняются благодарностью за дар жизни. Пусть счастье и мир будут с вами!

  • С Вербным воскресеньем! Пусть Божье благословение сопровождает вас на каждом шагу, а дом будет полон тепла, уюта и взаимопонимания.

  • Пусть в этот день сердца откроются для истинного добра, а вера подарит уверенность в завтрашнем дне. С Вербным воскресеньем!

  • С праздником Вербного воскресенья! Желаю, чтобы каждый день вашей жизни был озарен светом Божьей любви и нежностью близких.

Вербное воскресенье: что за праздник и когда отмечают

Вербное воскресенье — это праздник, который отмечается за неделю до Пасхи. Его церковное название — Вход Господень в Иерусалим. Согласно Евангелию, жители города приветствовали Иисуса как миссию и встречали его с пальмовыми ветвями в руках. В русской традиции листья пальмы (которая не растет в наших широтах) заменили на ветки вербы.

Вербное воскресенье — одновременно день и радости, и скорби. За ним следует Страстная неделя, во время которой вспоминают о страданиях Христа, а после нее наступает главный православный праздник — Пасха.

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