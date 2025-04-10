Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде на Пасху

Метеоролог Позднякова: на Пасху в Москве и Подмосковье будет +19 градусов

В этом году на Пасху в столичном регионе ожидается хорошая, теплая и солнечная погода без осадков. 20 апреля будет переменная облачность, а воздух прогреется до +18…+19 градусов, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, на то, что потеплеет почти до +20 градусов, указывают прогностические модели – такие значения могут выдаваться из-за периода низких температур.

«Я сомневаюсь, что будет очень тепло, ведь сейчас выпало много снега, на таяние которого будет тратиться энергия, — отметила Позднякова. — Тем не менее совершенно точно, что к Пасхе от сугробов не останется и следа».

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра в пяти федеральных округах России в ближайшие дни ожидается снег и сильный ветер: так, в Нижегородской, Кировской областях сильные осадки выпадут во всех трех фазах: снег, мокрый снег и дождь. На севере Приволжского округа будет гололед и снежный накат, ветер усилится до 20 м/с. В Татарстане следует ждать дождя, мокрого снега, ветра до 23 м/с.

Ранее синоптик объяснила, почему не сбылся прогноз погоды на апрель.