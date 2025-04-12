«Запрет — самый простой путь»: сенатор Епифанова — о призыве закрыть шоу «Беременна в 16»

Шоу «Беременна в 16» создает иллюзию легкости материнства и может травмировать молодежь, поэтому стоит поднять возрастное ограничение на его просмотр до 18+. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Это шоу всегда заканчивается на хорошей ноте: «все хорошо и нет никаких проблем». Еще один минус в том, что участницы после таких программ начинают себя слишком широко рекламировать в социальных сетях. И создается иллюзия, что беременность в 16 лет — дело легко решаемое и преодолимое. А ведь одна из особенностей данного шоу в том, что в нем зачастую участвуют девушки из неблагополучных семей. Добавлю, что такое шоу все-таки может травмировать молодых людей тем, что оно формирует надуманные представления о материнстве и воспитании детей, создает иллюзию легкости происходящего. В свете этого, мне кажется, что поднять возрастную категорию шоу до 18+ было бы разумным», — сказала она.

Епифанова выступила против запрета шоу, поскольку для этого нужно придумать альтернативный контент, однако высказала необходимость обсуждения его полезности и целесообразности.

«Я против поспешных запретов. Подобные ограничения должны основываться на оценках психологов, педагогов и специализированных экспертов. Ведь запрет — это всегда самый простой путь. Но тут же возникает вопрос: а чем заменить подобные шоу, каким контентом? Очевидно, что замалчивать проблему ранней беременности девочек нельзя, при этом уроки ОБЖ на практике тоже ничего не дадут. Однако я согласна с тем, что обсудить полезность этого шоу стоит. Это можно, например, сделать со студентками психологических факультетов в университетах. Также полезно для этого вовлечь молодых социологов — и девочек, и мальчиков. Обсудить эту проблему стоит, но не с точки зрения запрета, а с точки зрения социальной целесообразности такого контента», — добавила она.

12 апреля «Ведомости» написали, что зампред комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в стране телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в прошлом году переименовали в «Мама в 16». По мнению сенатора, шоу нормализует подростковую беременность, а молодые девушки, не достигшие совершеннолетия, не способны «воспитать достойного гражданина». Она уточнила, что при усовершенствовании демографической политики властями необходимо соблюдать «какие-то рамки».

Подробнее о мнении чиновников по поводу проблемы ранних беременностей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в нескольких регионах РФ решили ввести дополнительные выплаты для беременных школьниц.