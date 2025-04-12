В РФ предложили запретить шоу «Беременна в 16»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в стране телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в прошлом году переименовали в «Мама в 16». Об этом пишет газета «Ведомости».

По информации издания, парламентарий выступила с соответствующей инициативой в ходе открытого диалога с главой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Григорием Гуровым. Она отметила, что в настоящее время власти страны пытаются усовершенствовать свою демографическую политику. Но, по словам законодателя, в этом процессе необходимо соблюдать «какие-то рамки».

«У нас официально идет программа «Беременна в 16». Может быть, нам тоже это отработать и предложить как минимум запретить эту программу», — сказала Лазуткина.

Как отметила сенатор, данное шоу нормализует подростковую беременность. При этом молодые девушки, даже не достигшие совершеннолетия, не способны «воспитать достойного гражданина».

Журналисты уточнили, что инициативу о запрете неоднозначной передачи поддержала председатель комитета Совфеда РФ по социальной политике Елена Перминова.

Ранее в нескольких регионах РФ решили ввести дополнительные выплаты для беременных школьниц.