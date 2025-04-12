Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ предложили запретить шоу «Беременна в 16»

Сенатор Лазуткина призвала запретить в РФ телевизионное шоу «Беременна в 16»
close
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в стране телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в прошлом году переименовали в «Мама в 16». Об этом пишет газета «Ведомости».

По информации издания, парламентарий выступила с соответствующей инициативой в ходе открытого диалога с главой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Григорием Гуровым. Она отметила, что в настоящее время власти страны пытаются усовершенствовать свою демографическую политику. Но, по словам законодателя, в этом процессе необходимо соблюдать «какие-то рамки».

«У нас официально идет программа «Беременна в 16». Может быть, нам тоже это отработать и предложить как минимум запретить эту программу», — сказала Лазуткина.

Как отметила сенатор, данное шоу нормализует подростковую беременность. При этом молодые девушки, даже не достигшие совершеннолетия, не способны «воспитать достойного гражданина».

Журналисты уточнили, что инициативу о запрете неоднозначной передачи поддержала председатель комитета Совфеда РФ по социальной политике Елена Перминова.

Ранее в нескольких регионах РФ решили ввести дополнительные выплаты для беременных школьниц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами