Кампус ПсковГУ, ректора которого арестовали, превращается в заброшку

Недостроенный студенческий кампус Псковского государственного университета, который возглавляла арестованная по делу о мошенничестве Наталья Ильина, превращается в заброшенный. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня внешняя территория кампуса выглядит как пустырь, забор по периметру на некоторых участках изогнут, на территории по-прежнему лежат строительные материалы, а стены здания покрываются желтыми пятнами и плесенью»‎, — говорится в сообщении.

О задержании ректора ПсковГУ стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн руб. Официальная зарплата женщины с 2021 года по 2023 год, согласно справкам о доходах, выросла более чем в два раза.

По данным правоохранительных органов, ректор купила в Москве две квартиры общей стоимостью около 40 млн руб. Площадь жилья составляет 58 и 50 квадратных метров. Один из объектов Ильина, как утверждается, оформила на неработающую мать пенсионного возраста якобы в целях сокрытия доходов.

Накануне сообщалось, что Ильина останавливалась в люксе ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» в Пскове.

Ранее экс-ректора и главу института нижегородского вуза обвинили в превышении полномочий.