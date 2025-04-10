Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе одного из самых дорогих отелей города

РИА Новости: арестованная ректор ПсковГУ Ильина жила в люксе в Пскове
close
ПсковГУ/VK

Арестованная ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина останавливалась в люксе ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» в Пскове, передает РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что женщина жила именно там.

Согласно имеющейся информации, «Двор Подзноева» является одним из самых дорогих отелей города. Номер Luxe стоит 13,4 тыс. руб. в сутки. Он представляет собой однокомнатное помещение, разделенное на спальню, гостиную и рабочую зону.

О задержании ректора ПсковГУ стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн руб. Официальная зарплата женщины с 2021 года по 2023 год, согласно справкам о доходах, выросла более чем в два раза.

По данным правоохранительных органов, ректор купила в Москве две квартиры общей стоимостью около 40 млн руб. Площадь жилья составляет примерно 58 и 50 квадратных метров. Один из объектов Ильина, как утверждается, оформила на неработающую мать пенсионного возраста якобы в целях сокрытия доходов.

Ранее экс-ректора и главу института нижегородского вуза обвинили в превышении полномочий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами