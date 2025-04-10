Арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе одного из самых дорогих отелей города

Арестованная ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина останавливалась в люксе ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» в Пскове, передает РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что женщина жила именно там.

Согласно имеющейся информации, «Двор Подзноева» является одним из самых дорогих отелей города. Номер Luxe стоит 13,4 тыс. руб. в сутки. Он представляет собой однокомнатное помещение, разделенное на спальню, гостиную и рабочую зону.

О задержании ректора ПсковГУ стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн руб. Официальная зарплата женщины с 2021 года по 2023 год, согласно справкам о доходах, выросла более чем в два раза.

По данным правоохранительных органов, ректор купила в Москве две квартиры общей стоимостью около 40 млн руб. Площадь жилья составляет примерно 58 и 50 квадратных метров. Один из объектов Ильина, как утверждается, оформила на неработающую мать пенсионного возраста якобы в целях сокрытия доходов.

Ранее экс-ректора и главу института нижегородского вуза обвинили в превышении полномочий.