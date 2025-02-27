Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-ректора и главу института нижегородского вуза обвинили в превышении полномочий

СК обвинил двух руководителей НГЛУ в незаконных выплатах

Бывший ректор Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) и директор института непрерывного образования, подконтрольного ему, обвиняются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Следователи считают, что в период с 2023 по 2024 год бывший ректор университета на основании необоснованных служебных записок, составленных директором института непрерывного образования, незаконно вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении выплат, часть которых обвиняемые присваивали себе. Таким образом они получили свыше 1 млн рублей. Оба подозреваемых были задержаны. Расследование дела продолжается.

Утром 27 февраля Telegram-канал SHOT писал, что в Москве задержали экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову по подозрению в растрате. Никонова была ректором НГЛУ с 2019 по 2024 год. В декабре прошлого года прокуратура уже проверяла ее из-за подозрений в растрате, финансовых махинациях в вузе и массовых увольнениях.

Ранее в Приморье отменили приговор за злоупотребление экс-ректору МГУ и его сыну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами