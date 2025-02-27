Экс-ректора и главу института нижегородского вуза обвинили в превышении полномочий

Бывший ректор Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) и директор института непрерывного образования, подконтрольного ему, обвиняются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Следователи считают, что в период с 2023 по 2024 год бывший ректор университета на основании необоснованных служебных записок, составленных директором института непрерывного образования, незаконно вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении выплат, часть которых обвиняемые присваивали себе. Таким образом они получили свыше 1 млн рублей. Оба подозреваемых были задержаны. Расследование дела продолжается.

Утром 27 февраля Telegram-канал SHOT писал, что в Москве задержали экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову по подозрению в растрате. Никонова была ректором НГЛУ с 2019 по 2024 год. В декабре прошлого года прокуратура уже проверяла ее из-за подозрений в растрате, финансовых махинациях в вузе и массовых увольнениях.

Ранее в Приморье отменили приговор за злоупотребление экс-ректору МГУ и его сыну.