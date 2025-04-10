В США потерпел крушение вертолет

В США вертолет упал в реку Гудзон вблизи города Джерси-Сити, который находится напротив Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на данные властей и департамента полиции.

Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск). Одного человека, который находился на борту судна, спасти не удалось.

Судя по видеозаписи с места происшествия, в район ЧП направлены несколько судов, а также полицейский вертолет.

6 апреля сообщалось, что в Японии вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь. Известно, что связь с вертолетом потеряли в 15 часов (9.00 мск), когда он находился над морем в районе острова Цусима префектуры Нагасаки. Служба безопасности начала поисковую операцию с помощью патрульных катеров и самолетов. Позже спасатели нашли пилота, механика и медсестру. Поиски еще троих людей продолжаются. Всего на борту находилось шесть человек: пилот, механик, медсестра, врач, 80-летняя пациентка и сопровождающий ее член семьи.

До этого в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Боевая машина выполняла плановый учебно-тренировочный полет и упала в безлюдной местности.

Ранее самолет ВМС США упал в залив Сан-Диего у побережья Калифорнии.