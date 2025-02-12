Американский военный самолет потерпел крушение около побережья Калифорнии

Самолет ВМС США упал в залив Сан-Диего у побережья Калифорнии

Американский военный самолет EA-18 G Growler упал в Тихий океан у побережья штата Калифорния. Об этом со ссылкой на пожарную службу сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы Военно-морских сил США Норт-Айленд. Оба летчика катапультировались и после кратковременного пребывания в воде были спасены экипажем рыболовецкого судна.

Сейчас на месте крушения находятся 60 пожарных и различная техника. Туда также направлен вертолет.

29 января сообщалось, что новейший истребитель F-35 Военно-воздушных сил США разбился во время учебного полета на авиабазе Эйлсон в штате Аляска.

23 октября прошлого года в Бразилии произошла авиакатастрофа с участием истребителя F-5М. Воздушное судно упало на территории столичного региона Натал. Его нашли в лесной зоне рядом с жилыми многоквартирными домами.

Ранее в США военный самолет упал рядом с вулканом.