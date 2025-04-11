Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане возросло до 221

CNN: в Доминикане число погибших при обрушении крыши клуба возросло до 221

Число погибших при обрушении крыши клуба в Санто-Доминго в Доминиканской Республике достигло 221, спасатели завершили многодневные поиски выживших. Об этом пишет CNN.

«Все разумные возможности найти больше выживших были исчерпаны», — подчеркнули доминиканские власти.

Многие из тех, кто находился в клубе во время обрушения крыши, получили травмы головы, отметил министр здравоохранения Доминиканской Республики Виктор Аталлах.

«Большинство погибших умерли мгновенно. Многие сидели, потолок упал им на головы и грудь», — сказал он.

Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на 7 апреля. В республике был объявлен трехдневный национальный траур.

9 апреля президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Доминиканской Республики Луису Абинадеру в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в Санто-Доминго.

Ранее в Северной Македонии полсотни человек погибли на дискотеке.