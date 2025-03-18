В Минобороны РФ подтвердили крушение вертолета над Ленинградской областью

В Ленинградской области произошла авиакатастрофа — вертолет Ми-28 потерпел крушение, погибли все члены экипажа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Боевая машина выполняла плановый учебно-тренировочный полет и упала в безлюдной местности.
«Экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта», — отмечается в сообщении.
В настоящее время на месте аварии работает поисково-спасательная группа и комиссия Воздушно-космических сил РФ.
По данным Telegram-канала Mash, крушение произошло у деревни Шуговицы — после падения люди увидели огненную вспышку.
В феврале в международном аэропорту Ставрополя вертолет санавиации «Ансат» в Ставрополе совершил аварийную посадку на специально подготовленную пену. Перед этим воздушное судно частично потеряло управляемость. На борту были два медика и два пилота. Никто из них не пострадал.
30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.
Ранее легкомоторный самолет разбился в районе аэродрома Мячково в Подмосковье.