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В Минобороны РФ подтвердили крушение вертолета над Ленинградской областью

Минобороны сообщило о гибели экипажа упавшего в Ленобласти вертолета Ми-28
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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

В Ленинградской области произошла авиакатастрофа — вертолет Ми-28 потерпел крушение, погибли все члены экипажа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Боевая машина выполняла плановый учебно-тренировочный полет и упала в безлюдной местности.

«Экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работает поисково-спасательная группа и комиссия Воздушно-космических сил РФ.

По данным Telegram-канала Mash, крушение произошло у деревни Шуговицы — после падения люди увидели огненную вспышку.

В феврале в международном аэропорту Ставрополя вертолет санавиации «Ансат» в Ставрополе совершил аварийную посадку на специально подготовленную пену. Перед этим воздушное судно частично потеряло управляемость. На борту были два медика и два пилота. Никто из них не пострадал.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Ранее легкомоторный самолет разбился в районе аэродрома Мячково в Подмосковье.

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