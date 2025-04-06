В Японии пропал вертолет скорой помощи

В Японии в районе острова Цусима вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь. Об этом сообщил телеканал NHK.

Известно, что связь с вертолетом потеряли 15 часов (9.00 мск), когда он находился над морем в районе острова Цусима префектуры Нагасаки. Как уточнил канал, служба безопасности на море начала поисковую операцию с помощью патрульных катеров и самолетов.

До этого в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Боевая машина выполняла плановый учебно-тренировочный полет и упала в безлюдной местности. По данным Telegram-канала Mash, крушение произошло у деревни Шуговицы — после падения люди увидели огненную вспышку.

В феврале в международном аэропорту Ставрополя вертолет санавиации «Ансат» совершил аварийную посадку на специально подготовленную пену. Перед этим воздушное судно частично потеряло управляемость. На борту были два медика и два пилота. Никто из них не пострадал.

Ранее легкомоторный самолет разбился в районе аэродрома Мячково в Подмосковье.