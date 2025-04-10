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Приговор американцу Лику по делу о наркотиках признали законным

Мосгорсуд признал законным приговор американцу Трэвису Лику по делу о наркотиках
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Travis Leake/VK

Московский городской суд признал законным приговор гражданину США музыканту Трэвису Лику, осужденному на 13 лет строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное представление прокуратуры в части порядка зачета периода времени содержания под стражей. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — заявил источник агентства.

По этому же делу на восемь лет была осуждена 24-летняя москвичка Вероника Грабанчук.

10 апреля Россия и США обменялись заключенными утром в Абу-Даби в рамках политики по укреплению доверия двух стран. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ. В 2024 году в России она была приговорена к 12 годам колонии строгого режима после того, как ее признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

Американская сторона освободила Артура Петрова, гражданина ФРГ и России, задержанного в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, предназначенной для производства вооружения для российской армии.

Ранее в Москве освободили американца, задержанного во Внуково из-за мармелада с каннабисом.

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