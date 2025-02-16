В Москве освободили американца, задержанного во Внуково из-за мармелада с каннабисом

Гражданин США Калоб Байерс, арестованный 7 февраля в аэропорту Внуково по подозрению в контрабанде наркотиков, был освобожден под залог и сейчас находится на территории посольства США в Москве в ожидании вылета на родину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на пост его родителей в соцсетях.

По словам родственников, Байерс привез в Россию мармеладные конфеты с каннабиоидами, которые легально приобретает в США для купирования приступов эпилепсии. Молодой человек прибыл в страну для подготовки документов к браку с гражданкой России Найдой Мамбетовой. При досмотре багажа собака-ищейка обнаружила наркотическое вещество в его сумке.

Солнцевский суд Москвы арестовал обоих — Байерса и его невесту — по уголовному делу о контрабанде.

Если информация подтвердится, это станет самым быстрым случаем освобождения американца из-под стражи в России.

В ночь на пятницу, 14 февраля, в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Винник рассказал о запугивании в американской тюрьме.