Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали Роскомнадзор пресечь распространение нового альбома Noize MC

Депутат Хамитов призвал пресечь распространение нового альбома Noize MC
close
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Амир Хамитов подготовил обращение в Роскомнадзор с призывом пресечь распространение нового альбома певца Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (Ивана Алексева) на российских цифровых платформах. Об этом депутат рассказал в беседе с Life.

«Напомню, что данный исполнитель, сбежавший за границу, известен не только своими русофобскими высказываниями, но и конкретной финансовой помощью ВСУ, о которой он не стесняется заявлять публично. Получается, что российские площадки помогают зарабатывать предателям, которые направляют вырученные средства врагам нашей страны, спонсируя их агрессию? Как такое возможно?» — сказал он.

По его мнению, надзорному ведомству стоит проверить песни исполнителя и выяснить, нет ли в них признаков экстремизма и оправдания терроризма. Если они там найдутся, важно изъять материалы с отечественных цифровых платформ, заключил Хамитов.

В конце марта «Яндекс.Музыка» ограничила прослушивание нескольких песен рэпера Noize MC, которые вошли в его последний альбом «Не все дома». Речь идет о таких треках, как «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро». В пресс-службе пояснили, что по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис должен исполнять подобные требования в течение 24 часов.

Ранее Noize MC вспомнил, как эмигрировал из России из-за шуточного доноса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами