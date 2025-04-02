В Госдуме призвали Роскомнадзор пресечь распространение нового альбома Noize MC

Депутат Госдумы Амир Хамитов подготовил обращение в Роскомнадзор с призывом пресечь распространение нового альбома певца Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (Ивана Алексева) на российских цифровых платформах. Об этом депутат рассказал в беседе с Life.

«Напомню, что данный исполнитель, сбежавший за границу, известен не только своими русофобскими высказываниями, но и конкретной финансовой помощью ВСУ, о которой он не стесняется заявлять публично. Получается, что российские площадки помогают зарабатывать предателям, которые направляют вырученные средства врагам нашей страны, спонсируя их агрессию? Как такое возможно?» — сказал он.

По его мнению, надзорному ведомству стоит проверить песни исполнителя и выяснить, нет ли в них признаков экстремизма и оправдания терроризма. Если они там найдутся, важно изъять материалы с отечественных цифровых платформ, заключил Хамитов.

В конце марта «Яндекс.Музыка» ограничила прослушивание нескольких песен рэпера Noize MC, которые вошли в его последний альбом «Не все дома». Речь идет о таких треках, как «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро». В пресс-службе пояснили, что по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис должен исполнять подобные требования в течение 24 часов.

Ранее Noize MC вспомнил, как эмигрировал из России из-за шуточного доноса.