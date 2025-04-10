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Стало известно о гибели работника в Московском зоопарке из-за укуса змеи

Baza: сотрудник Московского зоопарка умер на работе после укуса змеи
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Московский зоопарк / VK

В Московском зоопарке сотрудник умер от укуса змеи во время ее кормежки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, змея укусила 35-летнего работника в палец. Мужчине пытались оказать помощь, но не успели, он погиб на месте.

Официальных комментариев от представителей зоосада не поступало.

7 марта сообщалось, что в Москве спасатели поймали змею в лифте жилого дома. Инцидент произошел в районе Черемушки, на улице Цюрупы.

Мужчина позвонил в экстренные службы и рассказал, что обнаружил в кабине рептилию размером не более 40 сантиметров. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что в лифте находилась молочная змея, которая является разновидностью королевской змеи.

До этого на юго-западе Москвы в подъезде нашли змею бежево-бордового цвета. Как рассказали очевидцы, рептилия не вела себя агрессивно, и, наиболее вероятно, случайно уползла от владельца. В результате змею поймали.

Ранее стало известно, когда в Москве проснутся змеи.

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