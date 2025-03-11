Стало известно, когда в Москве проснутся змеи

Змеи в Москве станут активными примерно в 15-х числах апреля, когда устойчивая среднесуточная температура воздуха будет составлять минимум +10°C. Об этом «Москве 24» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

«Гипотетически змеи могут пробудиться и раньше срока. Но, по крайней мере, на ближайшие две недели прогнозы нестабильные: эту неделю будет тепло, а на следующей похолодает до +3...+4°C, это явно не время для активности», — сказал эксперт.

По его словам, в столице обитают ужи, гадюки обыкновенные и медянки. Кунафин уточнил, что все они занесены в Красную книгу Москвы. Он добавил, что при столкновении со змеей важно не контактировать с ней и просто отойти в сторону, чтобы избежать укуса. Если она напала, важно обратиться в ближайшее медучреждение, заключил специалист.

7 марта сообщалось, что в Москве спасатели поймали змею в лифте жилого дома. Инцидент произошел в районе Черемушки, на улице Цюрупы. Мужчина позвонил в экстренные службы и рассказал, что обнаружил в кабине рептилию размером не более 40 сантиметров. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что в лифте находилась молочная змея, которая является разновидностью королевской змеи.

Ранее стало известно, что ядовитая змея одним укусом отправила хозяина в реанимацию в Ленобласти.