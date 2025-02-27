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Жителей московской многоэтажки перепугала метровая змея в подъезде

360.ru: в подъезде дома на юго-западе Москвы нашли метровую яркую змею
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Shutterstock

На юго-западе Москвы в подъезде многоэтажного дома по ул. Веерная обнаружили змею длиной около метра. Это декоративная рептилия бежево-бордового цвета с пятнами и полосками на шкурке, передает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предположительно, змея уползла из чьей-то квартиры. По словам очевидцев, она не проявляет агрессии, ведет себя спокойно, передвигается медленно.

«[Жильцы] выскочили, она выползла из квартиры, они все в шоке. И вот теперь ждем спасателей», — сообщил один из жителей дома.

На данный момент известно, что змею удалось поймать.

До этого в прихожую московской квартиры на Гродненской улице заползла ядовитая коралловая змея. Перепуганные жители квартиры вызвали спасателей, чтобы они вынесли из квартиры рептилию.

Ранее москвичка засосала в пылесос пробравшуюся в ее квартиру змею.

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