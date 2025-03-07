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«Просто ехала на прогулку»: москвич обнаружил змею в кабине лифта

В Москве местный житель обнаружил змею в лифте
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Московские спасатели (Департамент ГОЧСиПБ)/VK

В Москве спасатели поймали змею в лифте жилого дома. Об этом сообщает департамент ГОЧСиПБ.

Инцидент произошел в районе Черемушки, на улице Цюрупы. Мужчина позвонил в экстренные службы и рассказал, что обнаружил в кабине рептилию размером не более 40 сантиметров.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что в лифте находилась молочная змея, которая является разновидностью королевской змеи.

«Королевская особа была совершенно безвредна и неагрессивна. Возможно, чешуйчатая просто ехала на прогулку, почуяв весну», – сообщается в публикации.

Рептилию передали специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Предположительно, она выползла из квартиры хозяина.

До этого на юго-западе Москвы в подъезде нашли змею бежево-бордового цвета. Как рассказали очевидцы, рептилия не вела себя агрессивно, и, наиболее вероятно, случайно уползла от владельца. В результате змею поймали.

Ранее питоны в Таиланде отобрали дом у пенсионера.

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